В Минобороны РФ заявили о безуспешной атаке ВСУ кораблей Черноморского флота

Модель украинского надводного беспилотника

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Накануне вечером Вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать с помощью надводного беспилотника корабли Черноморского флота, дежурившие в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«<…> в 22.55 [по Москве] <…> осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря <…>», — утверждают в российском военном ведомстве.

«<…> катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения <…> сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“ — не достигнув цели атаки», — заверяют в Минобороны, добавляя, что корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

Upd. (0.56): Украина начиная с прошлого года использует надводные беспилотники (безэкипажные катера) для ударов по российским кораблям и другим объектам. В том числе они были применены для подрыва Крымского моста в июле текущего года.