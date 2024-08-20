В Минобороны РФ сообщили о создании трех новых группировок войск

Министерством обороны РФ созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» для защиты государственных границ. Об этом сегодня на заседании Координационного совета заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

Новые группировки войск будут осуществлять защиту граждан и территорий от атак БПЛА и «иных средств нападения».

«Работа ведется в круглосуточном режиме, поступающие из регионов запросы отрабатываются в суточный срок», – заявили в оборонном ведомстве страны.

Накануне мы сообщали, что в Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области. В основном – это пожилые и маломобильные граждане. Их разместили в специализированных учреждениях социального обслуживания в Лениногорском и Нурлатском районах Татарстана.