В Минобороны прошел пресс-показ фильма «Небо»

В Министерстве обороны РФ прошел показ художественного фильма «Небо» о подвиге летчика Олега Пешкова, сообщает РИА Новости.

Это первая художественная картина о контртеррористической военной операции России в Арабской Республике. Ее создала компания «Триикс Медиа» под патронажем Министерства обороны. Игорь Копылов («Ржев») выступил режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров. В ленте снимаются такие артисты, как Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак.

Несколько месяцев исполнители главных ролей вместе с военнослужащими тренировались в лагере подготовки Сил специальных операций. Лента выйдет в прокат 18 ноября. В основе истории — подвиг летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить картину в перечень обязательных кинокартин для просмотра в Вооруженных силах. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство обороны России предоставило военную технику и оружие для съемок фильма «Небо».