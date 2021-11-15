В фильме «Небо» задействована военная техника ВС России

Министерство обороны России предоставило военную боевую технику и оружие для съемок фильма «Небо». Об этом сообщил режиссер фильма Игорь Копылов.

«Что касается атмосферы картины в целом: тактические действия, военная техника, оружие, форма — мы добивались так называемой исторической точности. Также перед съемками артисты прошли подготовку в Липецком авиацентре. Общаясь с военнослужащими, они изучили поведение летчиков-офицеров, их действия в той или иной ситуации, взаимодействие друг с другом», — рассказал режиссер.

Он пояснил, что их задачей было сделать действия актеров в объективе камер такими, чтобы их нельзя было отличить от действий профессионалов.

«В этом смысле достоверность в картине стопроцентная», — уверяет Копылов.

Напомним, в основу художественного фильма легла история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы.

По словам режиссера, съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России — в Крыму и Липецком авиацентре. «Небо» — первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии.

В широком прокате кинолента стартует с 18 ноября.