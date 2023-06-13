В Военкомате татарстанцам напомнили, что можно бесплатно отправить посылки в зону СВО

В Военном комиссариате Татарстана напомнили, что есть возможность бесплатно отправить посылки и письма своим близким, кто сегодня участвует в СВО. Доставкой писем занимаются подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ.

«В соответствии с приказом гендиректора Почты России от 28 апреля 2023 года отправка внутренних посылок весом до 10 килограммов в адрес военнослужащих, участвующих в СВО, организована на безвозмездной основе. Посылку можно отправить из любого отделения связи Почты России», – рассказал «Татар-информу» начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. После этого их передают представителям Минобороны, которые доставляют отправления адресатам.

Бесплатно посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть до 10 кг.

Письмо отправляется в обычном почтовом конверте. Адрес на письмах и посылках необходимо написать по образцу:

индекс 103400, написать «город Москва-400», ФИО адресата, номер воинской части.

Ранее «Татар-информ» сообщал, чтобы написать письмо бойцу, который в настоящее время проходит службу в зоне спецоперации, необходимо знать номер его воинской части. Номер воинской части мобилизованному сообщали в самом начале, как только он был призван, с того момента номер не менялся. Номер воинской части можно уточнить в районном военкомате, или позвонив по телефонам горячей линии Военного комиссариата РТ.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефону 8 800 100 00 00.