Татарстанцы могут отправить мобилизованным близким письма полевой почтой

Министерство обороны России организовало работу полевой почты в зоне специальной военной операции. Доставкой писем занимаются подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ.

Чтобы написать письмо бойцу, который в настоящее время проходит службу в зоне спецоперации, необходимо знать номер его воинской части. Номер воинской части мобилизованному сообщали в самом начале, как только он был призван, с того момента номер не менялся.

Если по каким-то причинам близкие не знают номер воинской части мобилизованного родственника, они могут обратиться в военный комиссариат муниципального образования, телефоны предоставлены на официальном сайте Военкомата РТ.

Письмо отправляется в обычном почтовом конверте, адрес необходимо написать по образцу:

103400, Москва – 400, далее номер воинской части. Письмо отправляется как обычное.

Военнослужащие тоже имеют возможность отправить письма близким. Для этого каждый боец будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.