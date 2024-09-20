В Минлесхозе РТ заявили о необходимости увеличить освоение расчетной лесосеки

О необходимости увеличения освоения расчетной лесосеки в Татарстане было сказано сегодня на круглом столе, организованном в Минлесхозе РТ с участием делегации представителей лесной отрасли Республики Беларусь.

«Основа основ лесника — здоровый лес и эффективная от него продукция», — заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов рассказал гостям о ведении лесного хозяйства в Татарстане и освоении лесосеки. Он отметил, что в соответствии с лесным планом республики расчетная лесосека составляет 2,2 млн куб. метров в год. Основная ее доля приходится на древесину мягколиственных пород.

«Расчетная лесосека в прошлом году в регионе освоена в объеме 821 тыс. куб. метров или на уровне 36,8%. Основным потребителем заготавливаемой подведомственными учреждениями древесины является резидент особой экономической зоны „Алабуга“ — турецкая компания „Кастамону“», — отметил Зарипов.

Министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик поддержал коллег из Татарстана в вопросе увеличения площадей освоения расчетной лесосеки. Он подчеркнул, что она должна осваиваться на 100%, особенно по лиственным породам деревьев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Нужно задействовать тот ресурс, который подходит к возрасту. Спелый лес — своеобразный урожай, его нельзя оставлять на корню», — подчеркну л Кулик.

Ранее Минлесхоз Татарстана инициировал проект федерального закона, в случае принятия которого ежегодное освоение расчетной лесосеки в республике должно увеличиться в два раза. Но, как сообщили сегодня «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, несмотря на все усилия, данная инициатива пока не принята.

Делегации Республики Беларусь приехала в Татарстан для обмена опытом в сфере лесного хозяйства. Вчера гости побывали в Сабинском районе, где посетили Сабинское лесничество и учебно-опытный Сабинский лесхоз. Как стало известно на сегодняшней встрече, в будущем планируется ответный визит специалистов Минлесхоза Татарстана в Беларусь.