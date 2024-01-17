Татарстан инициировал законопроект для увеличения освоения расчетной лесосеки

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Расчетная лесосека (размер ежегодной вырубки леса в различных целях в пределах определенной территории – прим. Т-и) в Татарстане составляет 2,2 млн кубометров в год. Основная ее доля состоит из древесины мягколиственных пород. Для совершенствования лесного законодательства Минлесхозом РТ совместно с Минприроды России разработан проект федерального закона, который позволит увеличить освоение расчетной лесосеки. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Расчетная лесосека в прошлом году освоена в объеме 821 тыс. кубометров, или на уровне 36,8%, что соответствует индикатору по данному показателю. Обеспечение освоения установленного объема древесины имеет важное значение не только для экологии, но и для экономики», — сказал он.

Спикер отметил, что для совершенствования лесного законодательства Минлесхозом РТ совместно с Минприроды России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».

«Данный законопроект инициативной группой депутатов РФ от Татарстана в июле прошлого года внесен в Госдуму Федерального Собрания РФ. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Правительстве РФ. При утверждении законопроекта появится возможность реализации механизма последующего участия на аукционах лесхозов, тем самым это позволит увеличить освоение расчетной лесосеки», — пояснил Кузюров.