Минкульт РТ: Памятный камень вернут к Соборной мечети после завершения строительства

Памятный камень будет возвращен к Соборной мечети после завершения строительства культового сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РТ в своем Telegram-канале.

20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией был установлен памятный знак в честь начала строительства Соборной мечети Казани. На камне размещена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

На время строительства памятный камень перемещен.

Соборную мечеть возведут на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», она сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей. На данный момент проводится конкурс на эскиз будущей мечети.

Президент Татарстана Рустам Минниханов не раз отмечал, что строительство Соборной мечети ознаменует поворотный момент в истории татар.