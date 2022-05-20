Минниханов: Строительство Соборной мечети ознаменует поворотный момент в истории татар

Фото: Рамиль Гали

Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в церемонии установки памятного камня на месте будущего строительства Соборной мечети Казани. Это мероприятие приурочено к празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.

«Сегодня мы участвуем в знаковом событии — установке памятного камня на месте возведения Соборной мечети Казани. В нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечети ознаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. Среди них нынешняя мечеть „Марджани“ и „Кул Шариф“, возведенная по инициативе первого Президента республики Минтимера Шаймиева. Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и Соборная мечеть», — заявил Рустам Минниханов.

Фото: © Рамиль Гали

Он пояснил, что сбором средств будет заниматься благотворительный фонд «Игелек», и призвал татар, мусульман и неравнодушных людей со всего мира принять активное участие в возведении мечети.

«Уже сейчас идет международный конкурс на проект Соборной мечети. В ближайшее время мы их рассмотрим. Архитектура мечети должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой», — добавил Минниханов.

Фото: © Рамиль Гали

На памятном камне размещена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

«В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий — исламу. Это послужило мощным импульсом к их культурному, экономическому и политическому развитию. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления. Но нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество», — заметил в свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На торжественную церемонию установки памятного камня прибыло много почетных гостей, среди которых были руководители нескольких регионов России, представители муфтиятов и первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Перед торжественной церемонией праздничный намаз провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В коллективной молитве поучаствовали представители Духовного управления мусульман РТ, делегаты ХII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей из 72 регионов страны и обычные мусульмане республики.

Соборная мечеть будет возведена на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», в ней смогут единовременно собраться около 10 тыс. человек. На данный момент объявлен конкурс на строительство мечети, после подведения итогов общественности представят эскиз будущего сооружения.