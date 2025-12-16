В Минкульте РТ заявили о частных музеях, которые девальвируют ценность музейного дела

На выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин затронул проблему статуса частных «музеев», таких как Музей «Самогон» или Музей казней и пыток. По мнению чиновника, деятельность таких организаций «девальвирует ценность музеев».

«Не все частные музеи соответствуют своему названию, или, правильнее, – призванию. Мы видим по реакции наших граждан, что существуют примеры, когда используют слово «музей» некие «шоурумы», которые создаются только для зарабатывания денег», – заявил Дамир Натфуллин.

По словам докладчика, существуют меры, которые могли бы принудить такие «шоурумы» (английское showroom –демонстрационный или выставочный зал) соответствовать своему названию. Одним из вариантов он назвал лицензирование музейной деятельности, позволяющее проводить процедуру аккредитации и выдавать статус музея только тем организациям, которые соответствуют целям и задачам музейной деятельности.

«Лицензирование – это радикальная мера», – сказал Натфуллин корреспонденту «Татар-информа».

Лицензирование, по мнению замминистра, позволит избавиться от полностью коммерческих музеев, которые «своей деятельностью девальвируют ценность музейного учреждения». При этом среди «шоурумов» существует большое количество «интересных и аутентичных музеев», например: Музей социалистического быта, Музей чак-чака или музей «Дух война».

«Да, они могут не соответствовать всем музейным требованиям, но своей аутентичностью они способствуют развитию музейного дела», – подчеркнул представитель Минкультуры РТ.

Кроме того, лицензирование может привести к стагнации частного музейного сектора. По мнению чиновника, оно создаст «вакуум» и может затормозить развитие аутентичных частных музеев.

Согласно отчету заместителя министра культуры РТ, в настоящий момент республиканская сеть частных музеев включает более 40 учреждений. Против лицензирования выступил председатель комитета Айрат Зарипов, указав на негативный эффект от возможных запретов.

В качестве альтернативной, более мягкой меры Натфуллин упомянул добровольную аккредитацию, но точное решение еще только предстоит принять, уточнил он.

На прошлой неделе Татарстанское УФАС потребовало от Музея казней и пыток в Казани исправить содержимое рекламных листовок, где были изображены гильотина, виселица и стилизованные бутылочки с названиями тяжелых наркотиков. Эти флаеры не имели возрастных ограничений, что и стало причиной выдачи предписания.