Происшествия 12 декабря 2025 09:25

УФАС потребовало от «Музея казней и пыток» в Казани скорректировать рекламу

На улице Баумана в Казани распространялись рекламные листовки «Музея казней и пыток» без обязательной возрастной маркировки «18+». На флаерах были изображены орудия инквизиции, гильотина, виселица и стилизованные бутылочки с названиями наркотиков.

Реклама приглашала посетить «Музей казней и пыток. Жесточайшие казни инквизиции». Листовки раздавали всем прохожим, включая детей и подростков, хотя по закону такая информация должна быть промаркирована знаком «18+».

В соответствии с выданным Татарстанским УФАС предписанием музей должен прекратить распространение рекламы без указания на ней ссылки на возрастные ограничения.

