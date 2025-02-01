В Минфине Татарстана призвали муниципалитеты к максимальной мобилизации налогов

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В Министерстве финансов Татарстана состоялось совещание с руководителями финансовых органов муниципальных образований республики по вопросам исполнения местных бюджетов за 2024 год и ожидаемого исполнения в январе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие представители ОАО «Татэнергосбыт» и ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань».

По словам заместителя министра финансов РТ Гелы Герасимовой, за 2024 год в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 94,3 млрд рублей, что составляет 110,7% от годового плана.

В прошлом году наблюдалась тенденция к росту налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в целом и всех основных доходных источников в частности по сравнению с предшествующим, 2023 годом. Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024-м превысили уровень 2023-го на 27,4%, отметила докладчица.

Поступившие за 2024 год доходы обеспечили выполнение расходных обязательств местных бюджетов. В полном объеме и своевременно произведены все социально значимые расходы, своевременно выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги, профинансированы в достаточном объеме запланированные расходы.

В совокупности расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов РТ за 2024 год исполнены в объеме 183,1 млрд рублей, что на 21% превышает уровень 2023 года.

«В течение года может возникнуть напряженность в стабильном поступлении доходов. В связи с этим для сбалансированности бюджетов необходимо обеспечить максимальную мобилизацию налогов с одновременным экономным и бережливым расходованием бюджетных средств», – подчеркнула Гела Герасимова, обращаясь к представителям муниципалитетов.