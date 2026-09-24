Минфин РФ анонсировал изменение программы «Семейной ипотеки» с 1 октября

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Министерство финансов РФ утвердило изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» с 1 октября текущего, 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещенные на сайте ведомства.

Суть изменений заключается в том, что будет введена дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья.

Так, на всей территории России, за исключением столичных регионов, будут действовать следующие правила:

– для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора, ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита будет равняться 10 млн рублей;

– для семей с четырьмя детьми, где есть минимум один ребенок до семи лет, ставка – 4% годовых, максимальная сумма кредита – те же 10 млн рублей;

– для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет, ставка – 6% годовых, максимальная сумма кредита – вновь 10 млн рублей;

– для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет, ставка – 8% годовых, максимальная сумма кредита – 8 млн рублей;

– для семей с одним ребенком младше семи лет ставка – 10% годовых, максимальная сумма кредита – 6 млн рублей.

Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут действовать иные условия:

– для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора, ставка – 4% годовых, максимальная сумма кредита – 18 млн рублей;

– для семей с четырьмя детьми, где есть минимум один ребенок до семи лет, ставка – 6% годовых, максимальная сумма кредита – 18 млн рублей;

– для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет, ставка – 8% годовых, максимальная сумма кредита – 18 млн рублей;

– для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет, ставка – 10% годовых, максимальная сумма кредита – 15 млн рублей;

– для семей с одним ребенком младше семи лет ставка – 12% годовых, максимальная сумма кредита – 12 млн рублей.

Ранее намеченное на 1 июля изменение условий программы семейной ипотеки отложили до 1 октября. О возможных причинах этого можно прочитать в материале «Татар-информа».