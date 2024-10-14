В Минфине подтвердили повышение зарплат бюджетникам

Минфин РФ подтвердил планы провести индексацию зарплат бюджетников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

Ранее стало известно, что заработные платы бюджетников планируют увеличить на 13% в следующем году.

«Что касается индексации заработных плат бюджетников, то указ президента говорит об отдельных категориях работников бюджетной сферы - врачи, учителя, медработники и так далее. Все эти категории указные, по ним предусмотрена индексация заработной платы с учетом роста заработной платы в среднем, точнее - дохода по экономике субъекта Российской Федерации», – приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что на данные цели в российские регионы, в том числе, будут направлены 114 млрд рублей.

Ранее были названы размеры материнского капитала, выплачиваемые на первого и второго ребенка.