В Минэнерго заявили, что у России нет цели продавать нефть любой ценой

Россия сокращает добычу нефти в марте, так как у страны нет задачи продавать ее по любой цене, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Есть определенные принципы, заложенные в основе этого решения, подчеркнул он.

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент, и Александр Валентинович Новак», – напомнил Сорокин, выступая на конференции междугородного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по РИА Новости).

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России в марте этого года сократится на 500 тысяч баррелей в сутки для восстановления рыночных отношений. Он отметил, что дальнейшие решения в этом направлении будут приниматься исходя из ситуации на мировом рынке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за год нефтедобыча выросла на 3,5% и составила 35,7 млн тонн. Раис РТ Рустам Минниханов поручил усилить работу по внедрению в этот процесс новых отечественных технологий и повысить компетенции специалистов нефтяных компаний.