Нефтедобыча в Татарстане за год выросла на 3,5% и составила 35,7 млн тонн

В Татарстане необходимо усилить дальнейшую работу по внедрению новых отечественных технологий в нефтедобыче и повышению компетенций специалистов компаний. Такое поручение Раис РТ Рустам Минниханов дал на совещании по итогам деятельности нефтяных компаний в 2022 году, которое прошло в Доме правительства РТ. Участие в совещании приняли руководители малых нефтяных компаний, компании «Татнефть» и другие.

Мировой нефтяной рынок в прошлом году был нестабильным: если годом ранее нефтяные котировки росли, то в 2022 году на нефтяную промышленность оказывали давление санкции западных стран, напомнил руководитель республики. Обсуждение вопросов о введении эмбарго, а также другие обстоятельства, связанные с изменением объемов потребления нефти, привели к дисбалансу спроса и предложения, что стало предпосылкой для колебания цен и корректировки предложений объемов поставки нефти странами ОПЕК.

В целом, по данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в России составила 535 млн, что выше уровня 2021 года на 2%. В Татарстане за год добыто 35,7 млн тонн нефти, в том числе «Татнефть» – 28,6 млн тонн, малые нефтяные компании – свыше 7 млн тонн нефти. По сравнению с 2021 годом добыча выросла на 3,5%.

В конце прошлого и начале февраля текущего года вступили в силу ограничения недружественных стран в виде «ценового потолка» на перевозку российской нефти, эмбарго на импорт и одновременно «ценовой потолок» на российские нефтепродукты, напомнил Минниханов. На этом фоне общая задача – продолжить планомерную работу нефтедобычи в Татарстане, сохранить темп работ по обустройству месторождений, строительству нефтепроводов, дорог и других инфраструктурных объектов, подчеркнул он.

Об итогах работы малых нефтяных компаний РТ в 2022 году и задачах на текущий год рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский.

Также среди спикеров совещания, которые выступили с докладами – руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Азат Мубаракшин, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров и другие, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В завершение Минниханов поблагодарил руководителей нефтяных компаний республики за эффективную работу и значительный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, а также вручил государственные награды наиболее отличившимся специалистам.