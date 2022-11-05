В Минэкономики РТ пояснили, какие меры поддержки есть для мобилизованных предпринимателей

В Министерстве экономики Республики Татарстан дали разъяснения по федеральным и республиканским мерам поддержки мобилизованных предпринимателей.

Федеральные меры поддержки предполагают предоставление кредитных каникул, перенос уплаты налогов, отсрочку при исполнении госконтрактов, отсрочку по платежам за аренду госимущества.

Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности, чьи специалисты были призваны на военную службу, могут продолжить работу с минимальной численностью сотрудников с последующим обеспечением необходимого штата.

Получателям грантов продлены сроки реализации проектов без штрафных санкций, по микрозаймам предоставлена отсрочка на выплату процентов и основного долга.

На республиканском уровне мобилизованных предпринимателей поддержат, приостановив начисления пеней и штрафов за несвоевременное предоставление отчета о целевом использовании займов, пролонгируя договора микрозаймов, предоставленных подведомственным Минэкономики РТ Фондом поддержки предпринимательства, с приостановлением исполнения обязательств по погашению задолженности для ИП и самозанятых граждан, реструктуризировав кредиты под поручительство Гарантийного фонда Татарстана с предоставлением отсрочки уплаты комиссионного вознаграждения на срок до трех лет, под 0,5% годовых.

Кроме того, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан подготовлен проект постановления, который предусматривает отсрочки по платежам за аренду республиканского имущества предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной мобилизации.

Задать свой вопрос и получить квалифицированную помощь предприниматели могут в центре «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ +7 (843) 524-90-90.

Кроме того, подробная информация о мерах поддержки представлена в материале «Татар-информа».