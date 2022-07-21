В Минэкономики ФРГ рассказали, что турбина для «Северного потока» прибыла в Германию

Турбина для газопровода «Северный поток» прибыла в Германию. Об этом со ссылкой на главу Минэкономики ФРГ Роберта Хабека сообщает РИА Новости.

«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина — это я могу сказать — в начале недели была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана „Газпрому“, мы сообщим», — отметил он во время пресс-конференции.

Напомним, что из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов с 14 июня Россия была вынуждена сократить поставки топлива по газопроводу. Затем в течение 10 дней «Северный поток» закрывался на технический ремонт.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что затягивание процесса не связано с проведением спецоперации на Украине. По его мнению, Канада, у которой находилась турбина, руководствовалась «сугубо прагматическими» целями и пыталась таким образом вытеснить Россию для поставок нефти в Евросоюз.