В Минцифры России рассказали, какие VPN-сервисы могут быть заблокированы

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В России будут блокироваться сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования Сети. Так ответили на обращение фракции «Новые люди» в Минцифры, сообщает РИА Новости.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», – сказано в сообщении министерства.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев направил обращение в Кабмин, выразив обеспокоенность позицией, «при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем все».

Напомним, что в июле Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор может вносить в реестр запрещенных сайты, на которых содержатся информация и способы обхода блокировок ресурсов. 18 сентября появился проект приказа РКН, разъясняющего критерии для ограничения доступа к таким сайтам. Подобные ресурсы могут начать блокировать с марта 2024 года.