Общество 16 апреля 2026 10:01

В микрорайоне «Алсу» в Альметьевске начали благоустройство дворов по программе «Наш двор»

В микрорайоне «Алсу» в Альметьевске начали благоустройство дворов по программе «Наш двор»

В Альметьевске стартовали работы по программе «Наш двор», которая в 2026 году реализуется уже седьмой год подряд. За это время в Альметьевском районе была отремонтирована 351 дворовая территория.

Первые работы начались в микрорайоне «Алсу». На улице Галеева подрядчики приступили к демонтажу: снимают изношенное асфальтовое покрытие, убирают старые бордюры и готовят траншеи. В настоящее время на площадке ведутся активные подготовительные работы.

В рамках благоустройства здесь планируется полностью обновить асфальтовое покрытие, модернизировать систему освещения, установить новые скамейки и урны, а также обустроить контейнерную площадку для твердых бытовых отходов.

Кроме того, тротуары расширят до полутора метров, появятся дополнительные парковочные места. На месте устаревшей детской площадки создадут современную игровую и спортивную зону.

Программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ее ключевая особенность – учет мнения жителей: по каждому двору проводится не менее трех встреч, в ходе которых обсуждаются и утверждаются проекты благоустройства.

Всего в 2026 году в Альметьевском районе планируется обновить 24 двора, из них 11 расположены в сельских поселениях.

Завершить все работы планируется ко Дню Республики – 30 августа.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

по теме «Это то, о чем мы мечтали»: как «Наш двор» улучшил жизни 1,5 млн татарстанцев
«Это то, о чем мы мечтали»: как «Наш двор» улучшил жизни 1,5 млн татарстанцев
Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

15 апреля 2026
Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

15 апреля 2026
