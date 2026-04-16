В микрорайоне «Алсу» в Альметьевске начали благоустройство дворов по программе «Наш двор»

В Альметьевске стартовали работы по программе «Наш двор», которая в 2026 году реализуется уже седьмой год подряд. За это время в Альметьевском районе была отремонтирована 351 дворовая территория.

Первые работы начались в микрорайоне «Алсу». На улице Галеева подрядчики приступили к демонтажу: снимают изношенное асфальтовое покрытие, убирают старые бордюры и готовят траншеи. В настоящее время на площадке ведутся активные подготовительные работы.

В рамках благоустройства здесь планируется полностью обновить асфальтовое покрытие, модернизировать систему освещения, установить новые скамейки и урны, а также обустроить контейнерную площадку для твердых бытовых отходов.

Кроме того, тротуары расширят до полутора метров, появятся дополнительные парковочные места. На месте устаревшей детской площадки создадут современную игровую и спортивную зону.

Программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ее ключевая особенность – учет мнения жителей: по каждому двору проводится не менее трех встреч, в ходе которых обсуждаются и утверждаются проекты благоустройства.

Всего в 2026 году в Альметьевском районе планируется обновить 24 двора, из них 11 расположены в сельских поселениях.

Завершить все работы планируется ко Дню Республики – 30 августа.