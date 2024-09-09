В МИД надеются, что латиноамериканские лидеры приедут в Казань на саммит БРИКС

В России надеются, что саммит БРИКС посетят представители нескольких государств Латинской Америки, не считая Бразилию, поскольку она уже член объединения. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он уточнил, российская сторона уже послала таким гостям необходимое приглашение.

«Мы рассчитываем, что на саммите БРИКС будут присутствовать представители ряда латиноамериканских стран», — цитирует дипломата газета «Известия».

Ранее сообщалось, что лидер Боливии Луис Арсе приедет на саммит БРИКС. Напомним, данное мероприятие пройдет с 22 по 24 октября в Казани, а пока в столице Татарстана стартовал Kazan Digital week.