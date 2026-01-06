В МИД РФ заявили о готовности России поддерживать Венесуэлу

Россия готова оказывать необходимую поддержку дружественной Венесуэле. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о развитии ситуации вокруг Венесуэлы.

«Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и Правительством. <...> Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле», – отметили в дипведомстве.

Дипломаты пожелали успехов уполномоченному президенту Делси Родригес в решении стоящих перед ее страной задач.

Также в МИД РФ заявили, что Россия твердо стоит на позиции, что «Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне» и последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН.

В ведомстве подчеркнули, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться «зоной мира», а суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано.