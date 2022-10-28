МИД: Россия отправила уже 10,5 млн тонн зерновых в страны Азии и Африки

Россия уже направила около 10,5 млн тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, заявили в МИД. Отмечается, что до конца года страна готова поставить на экспорт еще около 30 млн тонн зерновых и довести этот показатель до 50 млн с учетом урожая.

«Порядка 10,5 миллиона тонн зерновых (77% – пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо — пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Россия, в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны-потребители продовольствия, но и страны, которые его производят. Однако с момента реализации украинской части продуктовой сделки более 70 судов были задержаны или отстранены за различные нарушения и попытки контрабанды.

Так называемую «продуктовую сделку» Россия заключила с Турцией и ООН 22 июля. Украина тоже подписала соответствующий документ, но отдельно от РФ. Соглашение подразумевало снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна.