Российский МИД не исключил введение виз для украинцев

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявили в МИД страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос в том, отвечать зеркально или нет», — сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 июля власти Киева ввели визовый режим для россиян. Теперь даже наличие документа, разрешающего въезд, не гарантирует попадания в страну, решение будут принимать пограничники.

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение ближайших 50 лет ответил, что предложил правительству страны продолжить работу в этом направлении с учетом необходимости «защиты национальных интересов».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко напомнил о том, что российско-украинское соглашение о безвизовых поездках все еще действительно — срок истекает 1 января 2023 года.