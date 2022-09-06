МИД: Украинцы смогут приезжать в Россию без визы до 2023 года

С 1 июля россияне не могут посещать Украину без визы, хотя соглашение о безвизовом режиме действует между странами до начала 2023 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, Москва обсуждает зеркальные меры, но, учитывая, как это отразится на рядовых украинцах, принимать конкретное решение не спешит. Таким образом, граждане Украины по-прежнему могут посетить РФ без визы до 1 января.

«Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России», — объяснил Руденко.

В конце февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили ЛНР, а также большую часть территории Донецкой народной республики.