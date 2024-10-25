В МИД РФ назвали саммит БРИКС в Казани информационным потрясением для Запада

Саммит БРИКС в Казани стал информационным потрясением для стран Запада, они искали все возможности, чтобы нейтрализовать повестку мероприятия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Во-первых, это стало буквально информационным потрясением для стран коллективного Запада. Во-вторых, они начали искать и изыскивать все возможности на моменте проведения мероприятий БРИКС вбрасывать дополнительную информацию, которая должна была либо нейтрализовать повестку, либо использоваться для очернения образа тех стран, которые в БРИКС входят», – сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 стран, более 20 из них были представлены на высшем уровне.