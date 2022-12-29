Захарова назвала идею «мирного саммита» Украины пиар-акцией США

Идея Украины провести «мирный саммит» – это очередная пиар-акция США, которые пытаются представить Киев в образе миротворца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уверена, что за подобными «инициативами» ничего не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были, теперь миротворцы», — сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что таким образом Украине пытаются подкорректировать всем надоевший формат бесконечных видеообращений, выступлений, а также придать некую легитимность «пустышке» и очередному ничего не значащему обсуждению, за которым не последует никаких конкретных шагов.

Накануне в Кремле сообщили, что без учета новых реалий, которые подразумевают вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, мирный план Украины нереализуем.