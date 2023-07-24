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В МИД РФ атаку беспилотников на Москву назвали актом международного терроризма
Сегодняшняя попытка Украины атаковать Москву беспилотниками представляет собой ничто иное, как очередной акт международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова телеканалу RTVI.
«Акт международного терроризма», — поделилась своим видением ситуации дипломат.
Ранее появилась информация о попытке атаковать дронами два здания в столице России. Речь идет о нежилых домах на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ заявили, что оба украинских беспилотника были сбиты.
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