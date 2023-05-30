В МИД ответили на прогнозы финского министра Хаависто по поводу распада ОБСЕ из-за России

Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и распадется, то не из-за того, что Эстония может не стать председателем в 2024 году. Об этом РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если ОБСЕ и распадется, то по другим причинам, не вследствие того, что Эстония не будет выполнять обязанности действующего председателя в 2024 году», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Таким образом он прокомментировал опасения министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, который утверждал, что организации может грозить крах из-за позиции Москвы и Минска в отношении председательства Эстонии в следующем году.