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В МИД ответили на прогнозы финского министра Хаависто по поводу распада ОБСЕ из-за России
Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и распадется, то не из-за того, что Эстония может не стать председателем в 2024 году. Об этом РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Если ОБСЕ и распадется, то по другим причинам, не вследствие того, что Эстония не будет выполнять обязанности действующего председателя в 2024 году», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
Таким образом он прокомментировал опасения министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, который утверждал, что организации может грозить крах из-за позиции Москвы и Минска в отношении председательства Эстонии в следующем году.
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