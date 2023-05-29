В МИД Финляндии допустили распад ОБСЕ из-за России и Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может распасться из-за позиции России и Беларуси в отношении председательства Эстонии в 2024 году. Об этом в беседе с Yle заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», – приводит слова Хаависто RT.