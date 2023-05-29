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Политика 29 мая 2023 11:39

В МИД Финляндии допустили распад ОБСЕ из-за России и Беларуси

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может распасться из-за позиции России и Беларуси в отношении председательства Эстонии в 2024 году. Об этом в беседе с Yle заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», – приводит слова Хаависто RT.

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