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В МИД Финляндии допустили распад ОБСЕ из-за России и Беларуси
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может распасться из-за позиции России и Беларуси в отношении председательства Эстонии в 2024 году. Об этом в беседе с Yle заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», – приводит слова Хаависто RT.
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