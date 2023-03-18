В МИД опровергли слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней

Зерновая сделка будет продлена не на 120, а на 60 дней, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Таким образом, заявления украинской стороны и СМИ не соответствуют действительности.

В подтверждение она привела документы, касающиеся этой инициативы.

«В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык — румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но все же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также генсек ООН», – говорится в сообщении.

Напомним, что 14 марта в министерстве и Кремле сообщили, что зерновая сделка будет продлена как «жест доброй воли» со стороны РФ. Однако на этот раз срок ее действия составит 60 дней, а не 120.

Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ООН подтвердили продление инициативы, однако срок, в течение которого она будет действовать, не упоминался. На Украине же заявили, что сделка вновь продлена на 120 дней. Такую же информацию привел телеканал Habertürk.