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В МИД опровергли слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней
Зерновая сделка будет продлена не на 120, а на 60 дней, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Таким образом, заявления украинской стороны и СМИ не соответствуют действительности.
В подтверждение она привела документы, касающиеся этой инициативы.
«В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык — румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но все же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также генсек ООН», – говорится в сообщении.
Напомним, что 14 марта в министерстве и Кремле сообщили, что зерновая сделка будет продлена как «жест доброй воли» со стороны РФ. Однако на этот раз срок ее действия составит 60 дней, а не 120.
Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ООН подтвердили продление инициативы, однако срок, в течение которого она будет действовать, не упоминался. На Украине же заявили, что сделка вновь продлена на 120 дней. Такую же информацию привел телеканал Habertürk.
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