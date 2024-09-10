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В МИД оценили возможность подписания всеобъемлющего договора с Ираном в Казани
Для подписания договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном на саммите БРИКС в Казани нет политических препятствий. Все будет зависеть от внутренних процедур в обеих странах, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Это хорошая возможность, но все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутригосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет», — цитирует замглавы внешнеполитического ведомства РИА Новости.
На вопрос издания о возможности заключения соглашения об интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб» Руденко отметил, что эта тема рассматривается в комплексе с другими.
«Эти вопросы все рассматриваются в комплексе, поэтому я думаю, что если наши лидеры встретятся в Казани, а мы надеемся именно на такой вариант, то все эти вопросы будут обсуждаться, и я уверен, что получится решение», — уточнил он.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалили заявил, что на саммит БРИКС в Казани планирует прибыть Президент страны Масуд Пезешкиан. В рамках визита на международное событие или же позднее, при личной встрече глав государств, в том числе может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве между странами.
Саммит в Казани, напомним, состоится 22-24 октября. В дни его проведения в городе ожидают свыше 20 тысяч гостей.
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