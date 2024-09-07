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РФ и Иран могут подписать в Казани договор о всеобъемлющем партнерстве
На саммите БРИКС в Казани может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалили.
По его словам, подписание может состояться как на полях саммита, так и позднее на личной встрече глав государств Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.
«Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая», — приводит его слова ТАСС.
Джалили отметил, что саммит в Казани 22-24 октября — это масштабное событие, на которое приглашены лидеры многих государств. Визит на мероприятие станет первой поездкой в Россию для Президента Ирана.
«Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта. До сих пор решение не принято», — добавил дипломат.
По его словам, работа над договором близится к завершению — проводятся внутригосударственные процедуры.
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