В МИД назвали условия вывода российского ядерного оружия с территории Беларуси

Гипотетически Россия может вывезти размещенное на территории Беларуси тактическое ядерное оружие – однако перед этим США и их союзники по НАТО должны отказаться от своего деструктивного курса, вывезти американское ЯО из Европы и ликвидировать эту инфраструктуру. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», — сказал дипломат.

Полищук подчеркнул: это вынужденное решение, которое должно обеспечить безопасность Союзного государства.

25 марта Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Минска разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, подобно тому, как давно делают Штаты на территории своих союзников. 23 июня белорусский Президент Александр Лукашенко сообщил, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.