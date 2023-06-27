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Лукашенко: Большую часть тактического ядерного оружия уже доставили из России в Беларусь
Большую часть российского тактического ядерного оружия, которое было решено направить в Беларусь, уже доставили в страну, заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Уже часть ядерного оружия, не буду говорить, сколько, но большая часть, завезена в Беларусь. Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие» – цитирует его «БелТА».
Лукашенко также уточнил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие и эта задача целиком и полностью ложится на российских и белорусских военных.
«За сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», – сказал Президент Беларуси.
9 июня на встрече с белорусским коллегой в Сочи российский лидер Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного вооружения на территории республики.
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