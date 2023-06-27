Лукашенко: Большую часть тактического ядерного оружия уже доставили из России в Беларусь

Большую часть российского тактического ядерного оружия, которое было решено направить в Беларусь, уже доставили в страну, заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Уже часть ядерного оружия, не буду говорить, сколько, но большая часть, завезена в Беларусь. Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие» – цитирует его «БелТА».

Лукашенко также уточнил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие и эта задача целиком и полностью ложится на российских и белорусских военных.

«За сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», – сказал Президент Беларуси.

9 июня на встрече с белорусским коллегой в Сочи российский лидер Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного вооружения на территории республики.