В МИД КНР заявили, что США должны прекратить политизировать спорт

США должны прекратить политизировать спорт и мешать проведению Олимпиады-2022 года в Пекине, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что Олимпийские игры — это «не сцена для политических манипуляций».

«Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта. Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры», — приводит его слова ТАСС.

Он не уточнил, какие именно меры будут приняты.

Лицзянь подчеркнул, что зимняя Олимпиада в Пекине — это торжественное событие для спортсменов и любителей спорта по всему миру, а иностранные атлеты, включая многих спортсменов из США, с нетерпением ждут поездки на соревнования.

«Мы верим, что благодаря духу Олимпиады и совместным усилиям всех сторон Китай непременно сможет представить миру безопасные и впечатляющие Олимпийские игры», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Россия и Китай согласовывают визит Президента РФ Владимира Путина на открытие зимних Олимпийских игр.