Россия и Китай согласовывают визит Путина в Пекин на открытие зимней Олимпиады

Правительства России и Китая согласовывают вопрос визита Президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Владимир Путин получил приглашение на открытие зимних игр в Пекине, о чем ранее сообщал представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

На сегодняшнем брифинге Чжао Лицзянь отметил, что страны «много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события». Так, председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. «На этот раз он пригласил своего хорошего друга Президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине», — сказал дипломат. Он также добавил, что Путин с радостью принял приглашение.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.