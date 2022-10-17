В МИД Франции заявили о готовности ЕС ввести новые санкции против России

Министры иностранных дел стран ЕС подтвердили готовность ввести новые санкции против России в случае продолжения эскалации на Украине. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает РИА Новости.

«Члены совета <...> напомнили о своем желании быть готовыми, если понадобится, принять новые санкции против России, если она продолжит эскалацию [на Украине], хоть мы и надеемся, что этого не произойдет», — сказала дипломат по итогам заседания в Люксембурге.

Удары по украинской инфраструктуре военные силы РФ начали наносить неделю назад, 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракт, совершенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту.