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Политика
17 октября 2022  20:08

В МИД Франции заявили о готовности ЕС ввести новые санкции против России

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Министры иностранных дел стран ЕС подтвердили готовность ввести новые санкции против России в случае продолжения эскалации на Украине. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает РИА Новости.

«Члены совета <...> напомнили о своем желании быть готовыми, если понадобится, принять новые санкции против России, если она продолжит эскалацию [на Украине], хоть мы и надеемся, что этого не произойдет», — сказала дипломат по итогам заседания в Люксембурге.

Удары по украинской инфраструктуре военные силы РФ начали наносить неделю назад, 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракт, совершенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту.

#евросоюз #спецоперация на Украине
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