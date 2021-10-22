В МФЦ Татарстана участникам переписи помогают 485 волонтеров

Во Всероссийской переписи населения-2021 в Татарстане задействовано 485 волонтеров, они работают на стационарных участках в МФЦ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Татарстанстате.

«Волонтеры — добровольные помощники Всероссийской переписи населения. Они помогают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи. Их главная задача — помогать людям, не владеющим компьютерной техникой, переписаться самостоятельно на „гостевых“ компьютерах, которые есть в МФЦ. Волонтеры не являются переписным персоналом, поэтому перепись населения они не проводят», — отметили в ведомстве.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В каждом районе Татарстана функционируют 430 стационарных переписных участков и еще 58 участков в МФЦ. Люди могут выбрать удобный для посещения участок рядом с домом или работой. В первый день участником переписной кампании стал и Президент России Владимир Путин.