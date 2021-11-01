В МФЦ Набережных Челнов снизился поток обращений по вопросам QR-кодов

Ажиотаж по поводу получения QR-кодов в многофункциональных центрах Автограда пошел на спад. Большую роль в этом сыграли волонтеры, которые за одно дежурство обслуживают до 40 человек, пишут «Челнинские известия».

По словам руководителя городского штаба волонтеров Анастасии Гайфуллиной, волонтеры работают в трех МФЦ Набережных Челнов: в 17-м комплексе поселка ЗЯБ, в 3-м и 59-м комплексах нового города. Дежурят по два человека, смена длится четыре часа — с 11 до 15 часов ежедневно.

За это время к услугам добровольцев обращаются от 20 до 40 человек, тогда как во время наплыва приходилось обслуживать до 70 человек в день. «И это только по QR-кодам», — отмечает руководитель штаба.

По словам Гайфуллиной, в основном за помощью обращаются те, кто не может найти QR-код на портале госуслуг РФ. Некоторые пенсионеры приходят с кнопочными телефонами и не знают, как получить необходимый документ.

В таких случаях дежурные помогают распечатать бумажную версию документа. В 59-м комплексе для этого установлен специальный аппарат. Еще часть посетителей просят переслать код на почту, чтобы потом самостоятельно распечатать его.

Ранее горздрав Набережных Челнов прокомментировал давку посетителей в поликлиниках, о чем сообщало ИА «Татар-информ».