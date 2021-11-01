Горздрав Набережных Челнов прокомментировал давку посетителей в поликлиниках

С самого утра жители Набережных Челнов стали занимать очереди в поликлиники №3 и 6. Очевидцы в социальных сетях делились, что люди падают и теряют сознание. Почему такая ситуация возникла и как быстро она разрешилась, прокомментировала во время прямой пресс-конференции заместитель начальника Управления здравоохранения города Айгуль Бурганова.

«К сожалению, да, очередность бывает, — согласилась замначальника. — Но мы ежедневно проводим анализ, осмотр видеокамер, фиксацию этой очередности. Несмотря на то, что лечебные учреждения у нас работают с 7 утра и до 19.00, а вакцинация организована с 8.00, желающие вакцинироваться подходят слишком заблаговременно».

По словам Бургановой, в поликлинике №6 очередность образовалась в 6.45, в поликлинике № 3 — примерно в это же время.

«При большой очередности в поликлиниках открываются дополнительные кабинеты вакцинации, привлекаются дополнительные врачи, прививочные медсестры. Благодаря усиленной работе очередность в 50 человек в поликлинике №6 была провакцинирована в течение одного часа», — подчеркнула докладчик.