В «Метроэлектротрансе» напомнили казанцам о правилах безопасности в метро

Казанцам напомнили о правилах безопасности и поведения в метро.

Напомним, сегодня на станции метро «Проспект Победы» женщина упала на пути. Сотрудники метрополитена помогли женщине выбраться, вызвали карету скорой помощи. Выяснилось, что у женщины случился эпилептический приступ. Она упала на пути перед приходом электропоезда. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

В «Метроэлектротрнсе» напомнили, что во время поездок в метрополитене нужно всегда быть предельно внимательным.

Если вы уронили вещи на рельсы, ни в коем случае не пытайтесь достать их самостоятельно. Обратитесь за помощью к сотрудникам метро.

Если вы упали на рельсы, не пытайтесь выбраться на платформу самостоятельно. Если поезда не видно, сотрудники метрополитена советуют не приближаться к краю платформы. Встаньте за черно-белой рейкой, у которой обычно останавливается состав, и дождитесь помощи сотрудников метро.

Если поезд близко — ложитесь лицом вниз в лоток между рельсами головой к движущемуся составу, постарайтесь не шевелиться. Сохраняйте такое положение до тех пор, пока Вам не помогут.

Если на рельсы упал другой человек, не пытайтесь помочь ему вылезти. Обратитесь к сотруднику метро или позовите на помощь через колонну экстренного вызова. Так вы спасете жизнь другого человека и не подвергнете риску свою.