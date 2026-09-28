В Metro прокомментировали введение временного управления активами

Введение временного управления в отношении российских структур немецкого ретейлера Metro вызвано необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Метро вэрхаус Ногинск», передает РБК.

Ретейлер продолжает работать на территории России в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений, заявили ТАСС в пресс-службе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин своим указом передал российские активы немецкого ретейлера Metro во временное управление ООО «УК Торг рус».

Речь идет о 100% долей в уставном капитале АО «Метро вэрхаус Ногинск», принадлежащих компании Мetro Cash & Carry Russia B. V., а также об ООО «Ритейл проперти 5», принадлежащем Metro Retail Real Estate GmbH.

Ранее в сентябре во временное управление оказались переданы российские активы Nestle, «Ашана», FM Logistic и «Лемана ПРО».