news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 28 сентября 2026 19:51

В Metro прокомментировали введение временного управления активами

Читайте нас в

Введение временного управления в отношении российских структур немецкого ретейлера Metro вызвано необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Метро вэрхаус Ногинск», передает РБК.

Ретейлер продолжает работать на территории России в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений, заявили ТАСС в пресс-службе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин своим указом передал российские активы немецкого ретейлера Metro во временное управление ООО «УК Торг рус».

Речь идет о 100% долей в уставном капитале АО «Метро вэрхаус Ногинск», принадлежащих компании Мetro Cash & Carry Russia B. V., а также об ООО «Ритейл проперти 5», принадлежащем Metro Retail Real Estate GmbH.

Ранее в сентябре во временное управление оказались переданы российские активы Nestle, «Ашана», FM Logistic и «Лемана ПРО».

читайте также
Активы «Ашан» и Nestle в России передали во временное управление
#metro #контрсанкции
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026

Минниханов поручил начать капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево

28 сентября 2026
Новости партнеров