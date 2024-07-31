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В метро Казани появились плакаты о выборах в Госсовет РТ
В метро Казани появляются плакаты, напоминающие о предстоящих выборах депутатов Госсовета РТ. Об этом сообщает корреспондент «Татар-Информ».
На постере написана дата проведения выборов (8 сентября) и подписи на татарском языке. Также в левом нижнем углу плаката напечатана ссылка на основной сайт ЦИК РТ.
О том, как будет обеспечено избирательное право для маломобильных граждан на выборах в Госсовет Татарстана в сентябре, почему важно напрямую общаться с избирателями и растет ли интерес молодежи к избирательному процессу, обсудили сегодня на форуме «Мой голос» в Казанском Кремле, читайте в материале «Татар-информа»: «Мы ожидаем очень высокую явку»: как готовятся к выборам депутатов Госсовета Татарстана.
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