В метро Казани появились плакаты о выборах в Госсовет РТ

В метро Казани появляются плакаты, напоминающие о предстоящих выборах депутатов Госсовета РТ. Об этом сообщает корреспондент «Татар-Информ».

На постере написана дата проведения выборов (8 сентября) и подписи на татарском языке. Также в левом нижнем углу плаката напечатана ссылка на основной сайт ЦИК РТ.

Фото: © «Татар-информ»

О том, как будет обеспечено избирательное право для маломобильных граждан на выборах в Госсовет Татарстана в сентябре, почему важно напрямую общаться с избирателями и растет ли интерес молодежи к избирательному процессу, обсудили сегодня на форуме «Мой голос» в Казанском Кремле, читайте в материале «Татар-информа»: «Мы ожидаем очень высокую явку»: как готовятся к выборам депутатов Госсовета Татарстана.