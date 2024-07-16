«Мы ожидаем очень высокую явку»: как готовятся к выборам депутатов Госсовета Татарстана

Олег Морозов: «Выборы – это высшая форма диалога гражданина и власти. Если люди доверяют, уверены, что их голос учтен, то его доверие повышается и к принимаемым решениям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Найдена форма прямого диалога власти, организаторов избирательного процесса и граждан»

Одним из экспертов форума выступил депутат Госдумы РФ от РТ Олег Морозов. Он рассказал о развитии избирательной системы в стране в целом и поделился своими эмоциями от мероприятия.

«Форум “Мой голос” – классное мероприятие. На нем впервые была найдена форма прямого диалога власти, организаторов избирательного процесса и гражданина. Выборы перестают ограничиваться для населения визитом на избирательный участок, граждане могут задать любой вопрос избирательной комиссии и экспертам, выяснить, нет ли подводных камней, и многое другое», – отметил депутат.

По его словам, выборы – это высшая форма диалога гражданина и власти. Если люди доверяют, уверены, что их голос учтен, то его доверие повышается и к принимаемым решениям.

«Уважение к результатам выборов – главное, к чему мы должны стремиться», – заключил Олег Морозов.

На протяжении почти полутора часов эксперты отвечали на вопросы зрителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выборы в Государственный Совет РТ зарегистрировались 427 кандидатов

На протяжении почти полутора часов эксперты, среди которых помимо Морозова были министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, политический консультант Владимир Кутилов и другие, отвечали на вопросы зрителей. Они касались как избирательной системы в целом, ее открытости и методов проведения, так и предстоящей кампании по выбору депутатов Госсовета Татарстана. Модератором встречи выступил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Традиции этого форума уходят в период пандемии, когда не хватало средств коммуникации. Такая площадка была создана для того, чтобы слышать избирателей и быть для них открытыми. Что касается выборов депутатов Госсовета Татарстана, мы завершили период выдвижения и перешли к регистрации», – сообщил он.

Андрей Кондратьев: «Что касается выборов депутатов Госсовета Татарстана, мы завершили период выдвижения и перешли к регистрации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего на выборы в Государственный Совет РТ зарегистрировались 427 кандидатов, из них 179 – по единому округу и 248 – по одномандатным округам, пояснил Кондратьев.

Как будет обеспечено избирательное право для маломобильных граждан?

Одной из ключевых тем форума стало обеспечение избирательного права для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан, которые не могут сами добраться до участка. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Сегодня у нас 268 тыс. избирателей с инвалидностью, из них 17,5 тыс. передвигаются на коляске, порядка 10 тыс. имеют ограничения по слуху, по зрению – около 7 тыс., 3,5 тыс. пользуются протезами. Здесь прежде всего стоит вопрос об обеспечении доступности избирательных участков. Но речь идет не только о самом учреждении, но и о том, чтобы добраться до места голосования», – подчеркнула она.

Эльмира Зарипова: «Порядка 20 тыс. человек у нас находятся на надомном обслуживании. Это пожилые одинокие люди, которые имеют ограничения и не выходят из дома» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В течение последних 5-10 лет в этом направлении в республике была проведена большая работа. Необходимые детали учитываются при ремонте дорог, а также при капитальном ремонте учреждений, где располагаются избирательные участки. Понижается высота бордюров, а сами здания проектируются так, чтобы место для голосования можно было организовать на нижнем этаже, пояснила министр.

Помимо этого, объекты обеспечиваются необходимым для маломобильных граждан оборудованием. Устанавливаются кабинки с широким проемом, чтобы люди на колясках могли проголосовать. Также изготавливаются специальные бюллетени со шрифтом Брайля, добавила Зарипова.

«Порядка 20 тыс. человек у нас находятся на надомном обслуживании. Это пожилые одинокие люди, которые имеют ограничения и не выходят из дома. Они могут реализовать свое избирательное право, заранее уведомив комиссию, что они готовы проголосовать. Им нужно направить просьбу о том, что комиссия пришла на дом. Это можно сделать с 29 августа до 14:00 8 сентября», – продолжила она.

Оставить заявку можно позвонив в свою территориальную избирательную комиссию или на сайте Госуслуг.

Владимир Кутилов: «В ближайшие годы мы получим сильный всплеск интереса к выборам у молодой аудитории. Мы это видим и сейчас по соцопросам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы ожидаем всплеск интереса молодой аудитории к выборам»

Много внимания на форуме уделили теме молодых избирателей. Так, политический консультант Владимир Кутилов заверил, что существует тенденция к повышению интереса к избирательному процессу у молодой аудитории.

«В ближайшие годы мы получим сильный всплеск интереса к выборам у молодой аудитории. Мы это видим и сейчас по соцопросам. Учитывая, что сейчас мы находимся на пути оздоровления общества, становления ценностно-идеологических основ, подобный рост заинтересованности неизбежен», – заявил он.

Особенно эксперт отметил в этом направлении проект «Всей семьей на выборы». Во время мартовской кампании выборов Президента России только в Татарстане в соцсетях было размещено порядка 70 тыс. фотографий – ими делились семьи, которые приходили на избирательные участки.

Что касается предстоящих выборов в Госсовет Татарстана, Кутилов сообщил, что, по данным социологических исследований, около 76% граждан подтвердили, что придут на избирательные участки.

«По нашим данным, 75-76% граждан заявили, что примут участие в выборах 8 сентября. Но еще впереди два месяца, будет нарастать информирование, политические партии развернут агитацию и ЦИК РТ проводит большую работу в этом направлении. Поэтому мы ожидаем очень высокую явку», – пояснил эксперт.