В месяц Рамадан буинцы передали в приют Дрожжановского района одежду и сладости

Фото: Рустем Ахмадуллин

В священный месяц Рамадан жительница Буинского района Гульназ Амирханова из деревни Ахмаметьево и еще десятки волонтеров откликнулись на сбор средств для социального приюта «Теплый дом». Менее чем за неделю удалось собрать хорошую сумму и закупить обувь, одежду, канцтовары и сладости для детей, которые по воле судьбы оказались в приюте.

«Мы стараемся с друзьями принимать активное участие в благотворительной деятельности, недавно помогли участникам СВО, а вот сегодня уже помогаем социальному приюту. Благодаря неравнодушным людям мы собрали 72 816 рублей и закупили все необходимое», — рассказала Гульназ Амирханова.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Воспитанниками приюта «Теплый дом» являются 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Они обеспечены всем необходимым. По словам руководителя социально приюта Ильгама Багаутдинова, благодаря добрым людям жизнь ребят становится более комфортной.

«По разным причинам попадают в наш социальный приют. Есть дети из неблагополучных семей, есть те, у кого нет места для проживания. Мы стараемся всем дать тепло и уют, благодаря благотворителям это получается», — отметил Багаутдинов.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Благотворители во главе с Гульназ Амирхановой сказали, что теперь в «Теплый дом» они будут приезжать чаще и радовать детей.