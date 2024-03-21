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В месяц Рамадан буинцы передали в приют Дрожжановского района одежду и сладости
В священный месяц Рамадан жительница Буинского района Гульназ Амирханова из деревни Ахмаметьево и еще десятки волонтеров откликнулись на сбор средств для социального приюта «Теплый дом». Менее чем за неделю удалось собрать хорошую сумму и закупить обувь, одежду, канцтовары и сладости для детей, которые по воле судьбы оказались в приюте.
«Мы стараемся с друзьями принимать активное участие в благотворительной деятельности, недавно помогли участникам СВО, а вот сегодня уже помогаем социальному приюту. Благодаря неравнодушным людям мы собрали 72 816 рублей и закупили все необходимое», — рассказала Гульназ Амирханова.
Воспитанниками приюта «Теплый дом» являются 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Они обеспечены всем необходимым. По словам руководителя социально приюта Ильгама Багаутдинова, благодаря добрым людям жизнь ребят становится более комфортной.
«По разным причинам попадают в наш социальный приют. Есть дети из неблагополучных семей, есть те, у кого нет места для проживания. Мы стараемся всем дать тепло и уют, благодаря благотворителям это получается», — отметил Багаутдинов.
Благотворители во главе с Гульназ Амирхановой сказали, что теперь в «Теплый дом» они будут приезжать чаще и радовать детей.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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