В месяц Рамадан в Москве пройдет 5 молодежных ифтаров

В этом году Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ намерен в рамках Священного месяца Рамадан провести в Москве целых 5 молодежных ифтаров на разных площадках. Об этом «Татар-информу» рассказал глава организации Артур Рахматуллин.

«Молодежные ифтары проводятся в Москве с 2016 года. Они объединяют активную молодежь, подчеркивают важность созидательной проектной деятельности», – сказал он.

Первый ифтар состоится 25 марта. Следующие – 1, 8, 10 и 15 апреля. В эти дни свои двери для молодежи и всех неравнодушных представителей столичной татарской общественности откроют МРОМ «Инициатива», Татарского культурного центра, Московской Соборной мечети и Культурного центра им. Шигабутдина Марджани.

Рахматуллин рассказал, что 1 апреля у гостей будет возможность не только пообщаться в неформальной обстановке, но и сыграть в интеллектуальную игру «Чикләвек», которая в этот раз будет посвящена жизни и деятельности ученого и просветителя Каюма Насыри.

«Эта тема для квиза нам показалась очень символичной, учитывая то, что 2023-й год был официально объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника», – отметил он.

Глава Совета молодежи также подчеркнул, в этом году татарские активисты столицы при организации ифтаров поставили перед собой масштабную задачу. Подготовка к ним началась еще зимой. Помочь инициативной молодежи вызвались крупные общественные и религиозные татарские организации Москвы: Полпредство РТ в РФ, Автономия татар Москвы, ДУМ РФ и другие.

Ранее заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров рассказал о планах на проведение ежегодного республиканского ифтара в Татарстане.