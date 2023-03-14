В ДУМ РТ озвучили примерную дату республиканского ифтара

Республиканский ифтар в Татарстане предположительно пройдет 14-15 апреля. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной месяцу Рамадан, сообщил советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров.

Он также рассказал о количестве посетителей ифтара и месте его проведения. «Ожидаем 11 тысяч человек. Место проведения – «Казань Экспо», Алла бирсэ», – уточнил он.

Более точная информация о дате проведения ифтара появится чуть позже, отметили в пресс-службе ДУМ РТ.

В прошлом году республиканский ифтар также проходил на МВЦ «Казань Экспо». В разговении 30 апреля приняли участие более 8 тысяч человек.