Общество 27 апреля 2026 15:20

В мессенджере «МАКС» появятся комментарии, опросы и истории

Функционал мессенджера «МАКС» будет расширен за счет внедрения новых инструментов взаимодействия пользователей, включая комментарии, опросы и истории. Об этом в интервью «Вестям» сообщил вице-президент VK, руководитель проекта «МАКС» Фарит Хуснояров.

«В ближайшем будущем мы дадим возможность создавать также и публичные каналы. Запустили расшифровку аудио. В ближайших планах у нас запустить комментарии, опросы и долгожданные сторис», – заявил Хуснояров.

Ранее в национальном мессенджере появилась возможность создавать собственные стикерпаки и делиться ими с друзьями через сервис «Стикеры в МАКС». Функция доступна пользователям с подключенным цифровым ID.

По данным на начало апреля, в МАКС зарегистрировано более 110 млн пользователей, а ежедневная аудитория превышает 80 млн человек.

#мессенджер Max
